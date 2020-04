Cyberpunk 2077: una Xbox One X in edizione limitata potrebbe essere svelata a breve (Di venerdì 17 aprile 2020) Sembra che una console Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 in edizione limitata verrà offerta insieme al controller comparso su Amazon Canada.Microsoft ha lasciato qualche indizio su qualcosa di collegato a Cyberpunk 2077 sul sito ufficiale di Xbox e sull'account Twitter attraverso un misterioso codice che, una volta decodificato, ha mostrato la data del 20 aprile. Guardando le immagini lampeggianti decodificate dai fan, un'immagine sgranata mostra la silhouette di una console Xbox One X con un controller.Un'immagine della console potrebbe essere trapelata, attraverso il tweet di Dudeman 1271, ma non è stato possibile trovare una fonte, quindi non sappiamo da dove provenga.Leggi altro... Leggi su eurogamer Cyberpunk 2077 - si preannunciano diversi DLC ed una day one patch

Il controller Xbox a tema Cyberpunk 2077 ha una data di uscita e si mostra nelle prime immagini

Cyberpunk 2077 ci presenta una delle megacorporazioni più influenti di Night City - ecco l'Arasaka Corp (Di venerdì 17 aprile 2020) Sembra che una consoleOne X a temainverrà offerta insieme al controller comparso su Amazon Canada.Microsoft ha lasciato qualche indizio su qualcosa di collegato asul sito ufficiale die sull'account Twitter attraverso un misterioso codice che, una volta decodificato, ha mostrato la data del 20 aprile. Guardando le immagini lampeggianti decodificate dai fan, un'immagine sgranata mostra la silhouette di una consoleOne X con un controller.Un'immagine della consoletrapelata, attraverso il tweet di Dudeman 1271, ma non è stato possibile trovare una fonte, quindi non sappiamo da dove provenga.Leggi altro...

tech_gamingit : E dopo il controller ecco la Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 - oOShinobi777Oo : E dopo il controller ecco la Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 - Eurogamer_it : Dobbiamo aspettarci a breve il reveal di una #XboxOneX in edizione limitata a tema #Cyberpunk2077? - MondoXbox : Dopo il controller trapela anche una Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 - infoitscienza : Cyberpunk 2077 invade -