Covid-19 | ospedali | il difficile percorso per i “malati normali”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Umberto Mensa, medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva è in forza in Veneto all’Unità Locale Socio Sanitaria 1 Dolomiti (ULSS) che dal 25 ottobre 2016, in base a Legge regionale, ha unito l’ULSS di Belluno e quella di Feltre. “Unità” che comprende duemaggiori, oltre a “presidi” minori dislocati nella Provincia, come il Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Il dottor Mensa è nato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove il padre svolgeva l’attività di tecnico aeronautico, da cui ha ereditato la passione per l’aviazione. Dopo aver vissuto in Libia e Francia si è stabilito a Torino, dove si è laureato in medicina e chirurgia. Successivamente, a Padova, ha conseguito la specializzazione. Data la sua passione per il volo, voleva fare ...