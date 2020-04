Coronavirus Wuhan | +1290 morti Rivisti i numeri “Colpa della confusione iniziale”

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Usa indagano sulle ipotesi di un incidente in un laboratorio di Wuhan #ANSA - Rinaldi_euro : Coronavirus, il dubbio (non solo dei cospiratori) dell’incidente in un laboratorio di Wuhan -… - Agenzia_Ansa : Cnn, gli Usa indagano su ipotesi di un incidente in un laboratorio a Wuhan #Coronavirus #ANSA - MicheleDeFranc2 : RT @SkyTG24: #Coronavirus Wuhan rivede al rialzo i numeri di contagi e vittime ?? + 325 contagi ?? + 1.290 vittime ?? -6,8% Pil nel primo trim… - kobemimanchi : RT @Corriere: Wuhan rivede il totale dei morti: sono 1.290 in più (+50%) -

Coronavirus Wuhan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Wuhan