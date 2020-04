Coronavirus, torna a respirare senza casco e dice “ desidero un ghiacciolo”, il dottore va al supermercato e glielo compra (Di venerdì 17 aprile 2020) Un uomo è finalmente tornato a respirare da solo dopo che gli hanno tolto il casco che lo ha supportato nelle fasi più difficili e, ad assisterlo in quel momento c’era il dottor Lucio Leggio, responsabile del reparto Covid di Susa che racconta così: «Quando durante la visita gli ho domandato se stesse bene e avesse bisogno di qualcosa, mi ha fatto avvicinare con un cenno e senza esitazione, dopo un’odissea che l’ha portato ad un passo dalla morte, mi ha riferito il suo desiderio più grande. Un ghiacciolo all’arancia». Appena il dottore ha terminato il suo turno si è precipitato al supermercato, l’ho ha acquistato e glielo ha portato. Il dottore che aveva da affrontare ben 60 km per tornare a casa ha preferito prima esaudire il desiderio del suo paziente. Oltre al gelato ha anche acquistato ... Leggi su baritalianews Coronavirus - tornate le urne di 70 defunti I carabinieri le restituiscono alle famiglie

Coronavirus - tornare a respirare dopo la polmonite da Covid-19 : ecco il video-tutorial dell’ospedale Gradenigo di Torino

Coronavirus - Protezione Civile (17 aprile) : Tornano a scendere i contagi +355 (Di venerdì 17 aprile 2020) Un uomo è finalmenteto ada solo dopo che gli hanno tolto ilche lo ha supportato nelle fasi più difficili e, ad assisterlo in quel momento c’era il dottor Lucio Leggio, responsabile del reparto Covid di Susa che racconta così: «Quando durante la visita gli ho domandato se stesse bene e avesse bisogno di qualcosa, mi ha fatto avvicinare con un cenno eesitazione, dopo un’odissea che l’ha portato ad un passo dalla morte, mi ha riferito il suo desiderio più grande. Un ghiacciolo all’arancia». Appena ilha terminato il suo turno si è precipitato al supermercato, l’ho ha acquistato e glielo ha portato. Ilche aveva da affrontare ben 60 km perre a casa ha preferito prima esaudire il desiderio del suo paziente. Oltre al gelato ha anche acquistato ...

amnestyitalia : Il coronavirus si è portato via Luis #Sepulveda. Perseguitato dal regime di Pinochet, torna libero anche grazie all… - lorepregliasco : Perché +20% di decessi? Da dove viene questo dato, che non torna con i dati diffusi da @istat_it? #coronavirus - RaiNews : Per le famiglie ci sarà un aiuto con 'un'estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter - samontalbano49 : RT @FnpVeneto: ?? torna l'appuntamento con 'Parliamo di...' su TV7: nella prossima puntata parliamo del dramma delle case di riposo durante… - MilanLiveIT : #Ibrahimovic torna in Italia: il #Milan richiama gli stranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus Italia: contrordine, la curva torna a salire. I dati del 16 aprile QUOTIDIANO.NET Fase 2, Zaia: ?Riaprire dal 4 maggio o morire?

L'andamento in ordine sparso delle Regioni agita anche la maggioranza, col viceministro M5S Stefano Buffagni che torna in affondo contro la Lombardia e chiede a Fontana di «non seguire gli annunci di ...

CORONAVIRUS | Sottosegretario Merlo: nuovi voli speciali per il rimpatrio dei connazionali, Farnesina lavora senza sosta

“Sono oltre 60mila – spiega il Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo – gli italiani già rimpatriati dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Come Farnesina sappiamo che sono ... dei voli si sono ...

L'andamento in ordine sparso delle Regioni agita anche la maggioranza, col viceministro M5S Stefano Buffagni che torna in affondo contro la Lombardia e chiede a Fontana di «non seguire gli annunci di ...“Sono oltre 60mila – spiega il Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo – gli italiani già rimpatriati dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Come Farnesina sappiamo che sono ... dei voli si sono ...