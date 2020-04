CORONAVIRUS FRANCIA | 17 920 MORTI Insee | a marzo +12 560 in più rispetto al 2019

Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia - #Francia - Lockdown violento, medici e infermieri costretti alla scorta #ANSA… - LaStampa : Coronavirus, contenimento in ritardo: la Francia conta i morti - RaiNews : La Germania produrrà 50 milioni di mascherine a settimana - acaitaliasati : RT @AlessandroCere7: Sessione Assemblea Nazionale #LePen denuncia la nullità dell’ Unione Europea in questa crisi, visto che la Von Der Le… - diogene2142 : RT @AlessandroCere7: Sessione Assemblea Nazionale #LePen denuncia la nullità dell’ Unione Europea in questa crisi, visto che la Von Der Le… -

CORONAVIRUS FRANCIA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS FRANCIA