Coronavirus, Dzeko: «La Roma è stata vicina ai calciatori» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il capitano della Roma Dzeko ha parlato del momento attraversato dal club giallorosso durante l’emergenza Coronavirus L’attaccante della Roma Edin Dzeko è stato ospite in videoconferenza durante il Partners House Meeting giallorosso: «Come in tutti i periodi più complicati, quello che fa la differenza all’interno di una squadra è l’unità d’intenti». «Il club in queste settimane c’è stato molto vicino informandoci costantemente di tutte le iniziative intraprese dalla nostra fondazione e con voi sponsor. Questo per me è motivo di grande orgoglio e un’ulteriore responsabilità che a nome della squadra raccolgo volentieri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - Dzeko : «Prima la salute - poi il calcio»

Emergenza Coronavirus - Dzeko promuove raccolta fondi per lo Spallanzani (Di venerdì 17 aprile 2020) Il capitano dellaha parlato del momento attraversato dal club giallorosso durante l’emergenzaL’attaccante dellaEdinè stato ospite in videoconferenza durante il Partners House Meeting giallorosso: «Come in tutti i periodi più complicati, quello che fa la differenza all’interno di una squadra è l’unità d’intenti». «Il club in queste settimane c’è stato molto vicino informandoci costantemente di tutte le iniziative intraprese dalla nostra fondazione e con voi sponsor. Questo per me è motivo di grande orgoglio e un’ulteriore responsabilità che a nome della squadra raccolgo volentieri». Leggi su Calcionews24.com

SandroneArena : RT @La7tv: #tagada #Coronavirus, Giovanni Floris e l'astinenza da calcio: 'In tv mi sono visto tutta la vita di #Dzeko...L'altro giorno ho… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada #Coronavirus, Giovanni Floris e l'astinenza da calcio: 'In tv mi sono visto tutta la vita di #Dzeko...L'altro giorno ho… - GiordanoGiusti : RT @La7tv: #tagada #Coronavirus, Giovanni Floris e l'astinenza da calcio: 'In tv mi sono visto tutta la vita di #Dzeko...L'altro giorno ho… - La7tv : #tagada #Coronavirus, Giovanni Floris e l'astinenza da calcio: 'In tv mi sono visto tutta la vita di #Dzeko...L'alt… - Dalla_SerieA : Roma, Dzeko dona la maglia all’infermiere con la tuta con sopra il suo nome (FOTO) - -