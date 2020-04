Coronavirus: direttore Libertà , ‘normalità non esiste, linee guida veloci per ripartire’ (2) (Di venerdì 17 aprile 2020) (Adnkronos) – Se nella fase 2 occorre ancora ripensare la normalità, “la polemica politica resta il primo nemico dopo il virus”, così come l’indecisione: “E’ inammissibile che il ministero della Salute sia sparito e che soggiogato dal titolo V della Costituzione non si faccia nulla per uniformare i comportamenti. E’ ora di finirla con la differenziazione, ci vuole uniformità”, sottolinea. “Se c’è un test valido lo è per tutti, se no siamo all’anarchia e siccome c’è di mezzo la difesa di tante vite e del sistema economico bisogna farlo nei tempi giusti e senza lasciare nella confusione chi tenta di ricominciare”, aggiunge il direttore del quotidiano. “Chi ha responsabilità le eserciti in modo un po’ energico, se invece le linee guida non si ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : direttore Libertà - ‘normalità non esiste - linee guida veloci per ripartire’

Coronavirus : direttore Libertà - 'normalità non esiste - linee guida veloci per ripartire' (2)

Coronavirus - mascherine cinesi difettose a Bolzano : sequestri in 7 ospedali altoatesini - indagato il direttore dell’Asl che non le ritirò (Di venerdì 17 aprile 2020) (Adnkronos) – Se nella fase 2 occorre ancora ripensare la normalità, “la polemica politica resta il primo nemico dopo il virus”, così come l’indecisione: “E’ inammissibile che il ministero della Salute sia sparito e che soggiogato dal titolo V della Costituzione non si faccia nulla per uniformare i comportamenti. E’ ora di finirla con la differenziazione, ci vuole uniformità”, sottolinea. “Se c’è un test valido lo è per tutti, se no siamo all’anarchia e siccome c’è di mezzo la difesa di tante vite e del sistema economico bisogna farlo nei tempi giusti e senza lasciare nella confusione chi tenta di ricominciare”, aggiunge ildel quotidiano. “Chi ha responsabilità le eserciti in modo un po’ energico, se invece lenon si ...

fattoquotidiano : Coronavirus, 138 positivi e 5 anziani morti nella Rsa di Rocca di Papa: la procura invia i Nas. Regione Lazio: “Dir… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, superati i 140mila morti nel #mondo. Il direttore generale dell' #Oms Kluge: 'Siamo ancora nel bel me… - fattoquotidiano : Coronavirus, mascherine cinesi difettose a Bolzano: sequestri in 7 ospedali altoatesini, indagato il direttore dell… - GFucci58 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, mascherine cinesi difettose a Bolzano: sequestri in 7 ospedali altoatesini, indagato il direttore dell’As… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, mascherine cinesi difettose a Bolzano: sequestri in 7 ospedali altoatesini, indagato il direttore dell’As… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus direttore Coronavirus, direttore Spallanzani: «Ad agosto i primi momenti di relax: ma sbagliato abbassare la guardia» Il Messaggero Coronavirus. In Umbria presentate le linee guida per la Fase 2

“Abbiamo unito le forze e continuiamo a farlo per giungere a una proposta seria e costruttiva per una riapertura graduale e condizionata delle attività produttive – ha aggiunto Tesei – in una fase 2 ...

Misure Covid-19, l’incontro del Tavolo lavoro modenese su graduale ripartenza produttiva

Lo ha affermato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena e dell’Upi regionale, concludendo, venerdì 17 aprile, l’incontro del Tavolo sul lavoro, promosso in ogni provincia dalla ...

“Abbiamo unito le forze e continuiamo a farlo per giungere a una proposta seria e costruttiva per una riapertura graduale e condizionata delle attività produttive – ha aggiunto Tesei – in una fase 2 ...Lo ha affermato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena e dell’Upi regionale, concludendo, venerdì 17 aprile, l’incontro del Tavolo sul lavoro, promosso in ogni provincia dalla ...