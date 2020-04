Chuck: il cast nella reunion virtuale per beneficenza (VIDEO) (Di venerdì 17 aprile 2020) Il cast di Chuck ha regalato ai fan una reunion virtuale che ha permesso ai fan di assistere a un tavolo di lettura di una delle puntate, ecco il VIDEO. La serie Chuck è stata al centro di una reunion virtuale ideata per beneficenza che ha permesso ai fan, grazie al VIDEO condiviso online, di assistere al tavolo di lettura di una puntata della terza stagione. Il cast della spy comedy con protagonista Zachary Levi ha unito le forze per sostenere economicamente ing America durante questo difficile periodo. L'evento fa parte dell'iniziativa #UnitedAtHome ideata da Entertainment Weekly e online ha permesso di raccogliere già 51.000 dollari sul sito dell'organizzazione benefica. Al tavolo di lettura organizzato online per la gioia dei fan di Chuck hanno partecipato Zachary Levi (Chuck Bartowski), Yvonne ... Leggi su movieplayer Chuck : reunion virtuale del cast per la lettura del copione di un episodio scelto dai fan

Reunion di Chuck in streaming - il cast farà un tavolo di lettura virtuale per i fan

Al cast del reboot di Gossip Girl si unisce Thomas Doherty di Legacies : chi saranno i nuovi Dan - Blair - Chuck e Serena? (Di venerdì 17 aprile 2020) Ildiha regalato ai fan unache ha permesso ai fan di assistere a un tavolo di lettura di una delle puntate, ecco il. La serieè stata al centro di unaideata perche ha permesso ai fan, grazie alcondiviso online, di assistere al tavolo di lettura di una puntata della terza stagione. Ildella spy comedy con protagonista Zachary Levi ha unito le forze per sostenere economicamente ing America durante questo difficile periodo. L'evento fa parte dell'iniziativa #UnitedAtHome ideata da Entertainment Weekly e online ha permesso di raccogliere già 51.000 dollari sul sito dell'organizzazione benefica. Al tavolo di lettura organizzato online per la gioia dei fan dihanno partecipato Zachary Levi (Bartowski), Yvonne ...

Il_Nerdastro : Oggi il cast di #Chuck si è riunito per il #LiveTableRead di 'Chuck vs. The Beard'. E una cosa è stata lampante: l'… - arthursmic : CHE COSA VUOL DIRE CHE IL CAST DI CHUCK HA FATTO LA DIRETTA PERCHE NON LO SAPEVO - iamfredmosby : RT @dituttounpop: Se siete fan di #Chuck tra poco (alle 18:00) sui social di #EW c'è una sorta di reunion virtuale in cui il cast leggerà i… - capdaredevil : C'E' STATA LA REUNION DEL CAST DI CHUCK E IO NON NE SAPEVO NIENTE - MicheleGiorgini : Sono passati un po'di anni ma la chimica tra il cast è ancora pazzesca e devo ammettere che mancavano solo 2 person… -

Ultime Notizie dalla rete : Chuck cast Chuck – Entertainment Weekly è riuscita a riunire il cast della serie: ecco come! Hall of Series Chuck: il cast nella reunion virtuale per beneficenza (VIDEO)

Il cast di Chuck ha regalato ai fan una reunion virtuale che ha permesso ai fan di assistere a un tavolo di lettura di una delle puntate, ecco il video. La serie Chuck è stata al centro di una reunion ...

Chuck: reunion virtuale del cast per la lettura del copione di un episodio scelto dai fan

Conoscerà ancora il kung fu Chuck Bartowski? Lo scopriremo il 17 aprile quando grazie alla collaborazione di Entertainment Weekly, il cast dell’indimenticata serie tv Chuck (andata in onda per 5 ...

Il cast di Chuck ha regalato ai fan una reunion virtuale che ha permesso ai fan di assistere a un tavolo di lettura di una delle puntate, ecco il video. La serie Chuck è stata al centro di una reunion ...Conoscerà ancora il kung fu Chuck Bartowski? Lo scopriremo il 17 aprile quando grazie alla collaborazione di Entertainment Weekly, il cast dell’indimenticata serie tv Chuck (andata in onda per 5 ...