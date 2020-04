9 cose che butteresti e che possono essere riutilizzate in qualcosa di geniale (Di venerdì 17 aprile 2020) Ecco come riciclare 9 oggetti che altrimenti butteresti. Buttare le cose è davvero uno spreco inutile, poi con i tempi che corrono è ancora peggio, a volte si possono recuperare cose veramente impensabili, e che ci permetterebbero di risparmiare un bel po’ di soldini evitando inutili sprechi e , perché no, salvaguardando il nostro ambiente. Vediamo un po’ insieme qualche utile consiglio. 1. Salvare i pezzetti usati delle vostre vecchie candele riutilizzando anche i loro vecchi contenitori Sciogliendo i rimasugli di vecchie candele è possibile ricreare delle candele anche multicolorate evitando davvero di sprecare cera inutilmente 2.Riciclo pezzi vecchi di sapone Tre cucchiai di avanzi di sapone 500ml Acqua Poche gocce di olio essenziale Sapone liquido: Vi occorreranno circa 500 ml di acqua per ottenere mezzo litro di sapone liquido. Versate ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus - Macron : “Sul virus in Cina sono successe cose che non sappiamo - per l’Ue è il momento della verità”

Sesso - le 4 cose che lo rendono fantastico (secondo le donne)

Fiorentina - Commisso alla riscossa : “Sfogo contro la Juve? Quel giorno ho visto cose che non mi piacevano…” (Di venerdì 17 aprile 2020) Ecco come riciclare 9 oggetti che altrimenti. Buttare leè davvero uno spreco inutile, poi con i tempi che corrono è ancora peggio, a volte sirecuperareveramente impensabili, e che ci permetterebbero di risparmiare un bel po’ di soldini evitando inutili sprechi e , perché no, salvaguardando il nostro ambiente. Vediamo un po’ insieme qualche utile consiglio. 1. Salvare i pezzetti usati delle vostre vecchie candele riutilizzando anche i loro vecchi contenitori Sciogliendo i rimasugli di vecchie candele è possibile ricreare delle candele anche multicolorate evitando davvero di sprecare cera inutilmente 2.Riciclo pezzi vecchi di sapone Tre cucchiai di avanzi di sapone 500ml Acqua Poche gocce di olio essenziale Sapone liquido: Vi occorreranno circa 500 ml di acqua per ottenere mezzo litro di sapone liquido. Versate ...

Marcozanni86 : Vedo che non si placa la voglia degli €uroinomani, di fronte al fallimento del loro fogno, di trovare un capro espi… - WRicciardi : formare un epidemiologo e’una delle cose più lunghe e difficili che si possano fare, ma in quattro mesi di epidemia… - LegaSalvini : MES, SALVINI: “LO SPREAD SALE COME NEL 2011, CERTE COSE NON ACCADONO A CASO” “HO VISTO CHE C’È UNA GRANDE ALLEANZA… - flowery42 : RT @Deddinx: Questo elenco resta una delle cose che mi fa più ridere in assoluto - WINCHESTHOLLAND : RT @Deddinx: Questo elenco resta una delle cose che mi fa più ridere in assoluto -

Ultime Notizie dalla rete : cose che 10 cose che (forse) non sai sui piedi FocusJunior.it Vettel si confessa: "Riduco lo stipendio e resto in Ferrari"

Si possono ovviamente fare dei progressi, ma al momento dobbiamo attendere”. Quale sarà la prima cosa che vorrai fare al termine del lockdown? “La cosa che mi manca di più è vedere il resto della mia ...

Fase 2 aziende e negozi, cosa cambia: dai termoscanner al lavoro 7 giorni

Come rientreremo in ufficio Come scrive Agi, che riporta le parole di Marco Marazza, professore ordinario di diritto del Lavoro all’Università Cattolica di Milano e alla Luiss di Roma, sarà necessario ...

Si possono ovviamente fare dei progressi, ma al momento dobbiamo attendere”. Quale sarà la prima cosa che vorrai fare al termine del lockdown? “La cosa che mi manca di più è vedere il resto della mia ...Come rientreremo in ufficio Come scrive Agi, che riporta le parole di Marco Marazza, professore ordinario di diritto del Lavoro all’Università Cattolica di Milano e alla Luiss di Roma, sarà necessario ...