Zagor | Mirko Bertuccioli | è morto a Pesaro a quarantasei anni | per Coronavirus

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sono sconvolto. Forse oggi, non ho voglia di contare i giorni, non mi interessa, scusatemi, è il primo giorno in cui non riesco a rimanere saldo nel mio intento di rimanere calmo, lucido, non dico distaccato, non lo sono da troppi giorni, ma quantomeno in piedi. Oggi no, crollo, sto per crollare, non reggo. Ho appena saputo che è, lodella band dei Camillas, e non credo di riuscire a mantenere la lucidità, almeno per oggi. Ho passato la mattinata a litigare sui social, che è ormai uno dei pochi passatempo che mi concedo, il mio Fight Club in tempi di pace, figuriamoci ora che non posso mettere il naso fuori dalla porta se non dopo averlo infilato dentro una mascherina, perché in fondo va bene sfogarsi lì, questo ormai è Facebook, un ring, un’arena, in fondo va bene sfogarsi lì ...