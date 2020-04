Salvini sbotta: “Si ferma tutto tranne il mio processo a luglio”. In Italia, però, ripartono a maggio (Di giovedì 16 aprile 2020) Arriva in queste ore una sorta di sfogo di Salvini, convocato a processo per il noto caso in Sicilia sul sequestro dei migranti quando era ancora Ministro dell’Interno. Dopo aver analizzato l’attuale andamento dei sondaggi politici e del relativo consenso acquisito da Conte nel corso delle ultime settimane per la gestione Coronavirus, il leader della Lega ha appreso nella giornata di ieri quella che viene ritenuta evidentemente una brutta notizia. Con tanto di reazione da contestualizzare all’attuale momento che stiamo vivendo in Italia. Perché Salvini sbaglia sulle date del processo In particolare, come si potrà notare dal video posto a fine articolo, durante la diretta social ancora disponibile su Facebook e all’interno della sua pagina ufficiale, il numero uno del Carroccio si lamenta della convocazione a Catania per la questione del sequestro ... Leggi su bufale Il New York Times sbotta contro Salvini : “Esperto di vittimizzazione politica” (Di giovedì 16 aprile 2020) Arriva in queste ore una sorta di sfogo di, convocato aper il noto caso in Sicilia sul sequestro dei migranti quando era ancora Ministro dell’Interno. Dopo aver analizzato l’attuale andamento dei sondaggi politici e del relativo consenso acquisito da Conte nel corso delle ultime settimane per la gestione Coronavirus, il leader della Lega ha appreso nella giornata di ieri quella che viene ritenuta evidentemente una brutta notizia. Con tanto di reazione da contestualizzare all’attuale momento che stiamo vivendo in. Perchésbaglia sulle date delIn particolare, come si potrà notare dal video posto a fine articolo, durante la diretta social ancora disponibile su Facebook e all’interno della sua pagina ufficiale, il numero uno del Carroccio si lamenta della convocazione a Catania per la questione del sequestro ...

Noovyis : (Salvini sbotta: “Si ferma tutto tranne il mio processo a luglio”. In Italia, però, ripartono a maggio) Playhitmus… - Cippalippe : @matteosalvinimi Queste sono le proposte serie e SOBRIE di #Salvini : Revocare un Trattato Europeo come il MES, uni… - ivan_zatarra : No, aspe' un attimo #Sallusti @alesallusti, con tutti i difetti che è possibile imputare alla sinistra, mi pare che… - lusami74 : @AndreaScanzi Però io mi chiedo.. Perché nei TG Salvini che spara palle su tutti media possibile, va bene e non vie… - tuttonapoli : Coronavirus, Salvini sbotta: 'Conte non degno di una carica come quella di Pres. del Consiglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sbotta Salvini sbotta: “Si ferma tutto tranne il mio processo a luglio”. In Italia, però, ripartono a maggio Bufale.net La maggioranza balla sul Mes, poi la tregua: "Piena fiducia a Conte"

Dunque un'informativa è possibile. "Vogliamo un voto in Aula subito, per il Colle è tutto normale?", sbotta Matteo Salvini rilanciando la sua battaglia anti-Mes. "Non mi interessa, dica ciò che vuole" ...

Conte lancia la tregua sul Mes, si deciderà solo alla fine

Lega e Fdi, già in capigruppo a Montecitorio, protestano. «Vogliamo un voto in Aula subito, per il Colle è tutto normale?», sbotta Matteo Salvini rilanciando la sua battaglia anti-Mes. Battaglia in ...

Dunque un'informativa è possibile. "Vogliamo un voto in Aula subito, per il Colle è tutto normale?", sbotta Matteo Salvini rilanciando la sua battaglia anti-Mes. "Non mi interessa, dica ciò che vuole" ...Lega e Fdi, già in capigruppo a Montecitorio, protestano. «Vogliamo un voto in Aula subito, per il Colle è tutto normale?», sbotta Matteo Salvini rilanciando la sua battaglia anti-Mes. Battaglia in ...