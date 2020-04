Roma, “64 coltellate se non torni in Africa”: per 40enne violento divieto di avvicinamento alla famiglia (Di giovedì 16 aprile 2020) “Se non torni in Africa ti accoltello 64 volte, 120 se mi denunci”. Questo è l’ultimo avvertimento che A.T.D 40enne etiope ha rivolto alla moglie dopo oltre 4 anni di violenze e minacce. La donna ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato che, dopo aver ricostruito in breve tempo l’intera vicenda, ha informato la magistratura. A carico dell’uomo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma il divieto di avvicinamento. Quattro anni di violenze e minacce La storia di violenza domestica è iniziata 4 anni fa in coincidenza con la gravidanza della vittima: in un primo momento con insulti che, in pochi mesi sono diventati schiaffi e minacce. La situazione è precipitata lo scorso anno quando l’uomo ha iniziato a paventare la possibilità di tornare in patria portando con se la loro bambina di 3 anni e pochi giorni fa. Al culmine ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 aprile 2020) “Se nonin Africa ti accoltello 64 volte, 120 se mi denunci”. Questo è l’ultimo avvertimento che A.T.Detiope ha rivolto alla moglie dopo oltre 4 anni di violenze e minacce. La donna ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato che, dopo aver ricostruito in breve tempo l’intera vicenda, ha informato la magistratura. A carico dell’uomo è stato emesso dal Gip del Tribunale diildi avvicinamento. Quattro anni di violenze e minacce La storia di violenza domestica è iniziata 4 anni fa in coincidenza con la gravidanza della vittima: in un primo momento con insulti che, in pochi mesi sono diventati schiaffi e minacce. La situazione è precipitata lo scorso anno quando l’uomo ha iniziato a paventare la possibilità di tornare in patria portando con se la loro bambina di 3 anni e pochi giorni fa. Al culmine ...

