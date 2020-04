Roberta Morise e Magalli | addio Fatti Vostri? Spettatrice | “Spero di no”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020) Idi Giancarlo: “Spero non chiudano” Ormai da moltissimi anni Giancarloentra quasi ogni mattina nelle case degli italiani con il programma I, così tanti da essersi assicurato, in alcuni casi, un affetto di durata ventennale. Parliamo ad esempio della signora Lina, che da Ferrara scrive alla redazione di Nuovo per essere rassicurata su alcune voci che che circolano da un po’ e che la preoccupano non poco: Per me Giancarlo, con I, è una compagnia importante. Da vent’anni fa parte delle mie mattine da pensionata. Speriamo che resti al suo posto e che non siano vere le voci che leggo ogni tanto. Voci secondo le quali, da questa edizione affiancato dalla bella e brava, potrebbe veder chiuso il proprio show a causa di diversi piani della ...