Raggi: i cantieri a Roma non si fermano. Più sicurezza per auto e scooter (Di giovedì 16 aprile 2020) Al via i lavori di riqualificazione su via IV Novembre e via Cesare Battisti. Prevista la rimozione dei sanpietrini e la sostituzione con l’asfalto nella parte centrale della strada. I sanpietrini saranno conservati nelle parti laterali della carreggiata, come testimonianza storica della pietra simbolo della città. I lavori avranno un costo complessivo di 2,6 milioni di euro e una durata di circa 60 giorni. Prevista la bonifica e riqualificazione anche della rete idraulica e delle caditoie lungo tutto il tratto interessato. Le prime lavorazioni sono iniziate a via IV novembre, nel tratto tra via Magnanapoli e via della Pilotta con una chiusura parziale della carreggiata e via Cesare Battisti, in prossimità di piazza dei Santissimi Apostoli. L’impresa che si occupa della manutenzione nei giorni scorsi ha predisposto pannelli informativi e segnaletica stradale ... Leggi su laprimapagina Raggi : i cantieri strategici di Roma non si fermano

Coronavirus - Raggi : “Con la riduzione del traffico possiamo anticipare i cantieri”

Raggi : cantieri a Roma - lavori sulla Via del Mare (Di giovedì 16 aprile 2020) Al via i lavori di riqualificazione su via IV Novembre e via Cesare Battisti. Prevista la rimozione dei sanpietrini e la sostituzione con l’asfalto nella parte centrale della strada. I sanpietrini saranno conservati nelle parti laterali della carreggiata, come testimonianza storica della pietra simbolo della città. I lavori avranno un costo complessivo di 2,6 milioni di euro e una durata di circa 60 giorni. Prevista la bonifica e riqualificazione anche della rete idraulica e delle caditoie lungo tutto il tratto interessato. Le prime lavorazioni sono iniziate a via IV novembre, nel tratto tra via Magnanapoli e via della Pilotta con una chiusura parziale della carreggiata e via Cesare Battisti, in prossimità di piazza dei Santissimi Apostoli. L’impresa che si occupa della manutenzione nei giorni scorsi ha predisposto pannelli informativi e segnaletica stradale ...

Temistocle480 : @virginiaraggi Gentilissima, cortesemente potrebbe far rimettere a posto le strade? Suvvía, anche in Liguria stanno… - surianof : @paglialunga00 ignoranti come te lo hanno attaccato prima ancora che lavorasse, ignoranti come te hanno cavalcato l… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi cantieri Raggi: i cantieri a Roma non si fermano. Più sicurezza per auto e scooter La Prima Pagina Roma, #stradenuove: Raggi, abbiamo accelerato i lavori nel rispetto delle misure di sicurezza

L’importante, ha poi sottolineato Raggi, è che i cantieri “Proseguano nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori’’. Intanto, avanzano altri lavori, come quelli nel tunnel Sud della ...

Coronavirus, Raggi: “Riapriremo scuole e uffici a orari scaglionati per eliminare ore di punta”

In sostanza per non avere più le ore di punta”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, ai microfoni di Rai Radio1, a proposito delle misure in cantiere per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus ...

L’importante, ha poi sottolineato Raggi, è che i cantieri “Proseguano nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori’’. Intanto, avanzano altri lavori, come quelli nel tunnel Sud della ...In sostanza per non avere più le ore di punta”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, ai microfoni di Rai Radio1, a proposito delle misure in cantiere per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus ...