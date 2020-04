Problema schermo verde Samsung Galaxy S20 Ultra dopo patch di aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) L'aggiornamento con la patch di sicurezza di aprile (contraddistinta dal numero firmware G98*BXXU1ATCT) da poco rilasciata anche per i Samsung Galaxy S20 italiani sembrerebbe essere alla base di alcuni problemi riscontrati al display a bordo di un certo numero di esemplari della variante Ultra. Come riportato da 'gsmarena.com', lo schermo, a detta dei proprietari delle unità impattate dal disturbo, tenderebbe a colorarsi di verde a patto di impostare determinate condizioni: refresh rate a 120Hz, luminosità inferiore al 25%, livello di batteria residua inferiore del 5%, lancio di particolari applicazioni quali calcolatrice, fotocamera, Telegram, Samsung Pay, Snapchat e nel corso della presa visione dei video di Facebook tramite Chrome. Riavviare il Samsung Galaxy S20 Ultra sembra risolvere il Problema, anche se poi non si tarda ad accorgersi che si tratta solo di un ... Leggi su optimagazine Apple - riparazione gratuita per gli iPad Air di terza generazione col problema dello schermo nero (Di giovedì 16 aprile 2020) L'aggiornamento con ladi sicurezza di(contraddistinta dal numero firmware G98*BXXU1ATCT) da poco rilasciata anche per iS20 italiani sembrerebbe essere alla base di alcuni problemi riscontrati al display a bordo di un certo numero di esemplari della variante. Come riportato da 'gsmarena.com', lo, a detta dei proprietari delle unità impattate dal disturbo, tenderebbe a colorarsi dia patto di impostare determinate condizioni: refresh rate a 120Hz, luminosità inferiore al 25%, livello di batteria residua inferiore del 5%, lancio di particolari applicazioni quali calcolatrice, fotocamera, Telegram,Pay, Snapchat e nel corso della presa visione dei video di Facebook tramite Chrome. Riavviare ilS20sembra risolvere il, anche se poi non si tarda ad accorgersi che si tratta solo di un ...

