Per la cassazione non è reato coltivare cannabis in casa per uso personale (Di giovedì 16 aprile 2020) Non è reato coltivare in casa piantine di cannabis, ma solo se destinate all'uso personale. Lo affermano le sezioni unite penali della cassazione, con la sentenza depositata oggi, con la quale spiegano il principio di diritto emesso con una informazione provvisoria lo scorso dicembre. "Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità' della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente", rileva la Corte, secondo la quale però "devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte ... Leggi su agi Cassazione - coltivare cannabis in casa non è reato se destinata a uso personale

