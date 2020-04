MES, Le Maire: Fondi anche per coprire spese non sanitarie (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – La nuova linea di credito del Fondo salva-Stati (MES) potrà essere usata anche per le spese non sanitarie. A sostenerlo, in una intervista rilasciata a La Stampa, il Ministro delle finanze francese Bruno Le Maire, impegnato nei negoziati insieme ai colleghi europei per difendere l’idea di un nuovo fondo per la ripresa. Uno strumento “per raccogliere debito comune, ma solo per il futuro, per un periodo limitato e focalizzato sugli investimenti”, ha chiarito il numero uno di Bercy. E’ “una protezione necessaria poi spetterà ad ognuno decidere che fare”, dice Le Maire a proposito del Meccanismo europeo di stabilità – che in Italia sta dividendo politica e opinione pubblica – sottolineando che non può dire se la Francia ne farà uso perchè “non so quali saranno le nostre ... Leggi su quifinanza Le Maire punge l’Olanda sull’applicazione del Mes

**Coronavirus : Le Maire - ‘attivare Mes senza aggiungere condizionalità eccessive**

