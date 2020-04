IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 | anticipazioni di venerdì 17 aprile 2020

Leggi su tvsoap

puntata n. 130 de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 17 aprile 2020:
Gabriella (Ilaria Rossi) avverte sempre più confusione riguardo ai suoi sentimenti per Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini)… Roberta (Federica De Benedittis) avvisa Salvatore: se non fa qualcosa per riconquistarla, la perderà… Nel corso di un pomeriggio di lavoro, Marta (Gloria Radulescu) si sente male. Di conseguenza, Vittorio (Alessandro Tersigni) scopre che la consorte sta prendendo dei farmaci per la fertilità che potrebbero compromettere il suo stato di salute…