GF Vip 4 | Andrea Denver | Non mi sono comportato male con la mia fidanzata Adriana Volpe

Leggi su blogo

(Di venerdì 17 aprile 2020), il modello veronese che ha mancato di un soffio la finalissima della quarta edizione del Grande Fratello Vip (nonostante sia rimasto nella casa di Cinecittà fino all'ultimo giorno), ha risposto alle domande delle fan durante una diretta Instagram insieme a Giulia Salemi, anche lei ex concorrente del GF Vip.ha parlato a lungo della sua, la bellissima modella statunitense di 23 anni, Anna Wolf. Ovviamente, a causa della pandemia mondiale di COVID-19, la coppia non si è ancora ricongiunta nonostante il GF Vip sia terminato dallo scorso 8 aprile.e la, però,costantemente in contatto.GF Vip 4,: "Non micon la miapunto di riferimento" 17 aprile 2020 00:45.