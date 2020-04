Games for Change 2020 diventa un evento digitale e rimane in programma per luglio (Di giovedì 16 aprile 2020) Il festival annuale Games for Change che riconosce lo sviluppo di giochi empatici, educativi e mirati a cause sociali si sposterà online quest'estate, alla luce della pandemia globale di COVID-19 che ha rinviato indefinitamente quasi tutti i grandi eventi dedicati al gaming.Inoltre, l'evento sarà gratuito per tutti i partecipanti, ha dichiarato Susanna Pollack, presidente di Games for Change, in un annuncio ufficiale.Il formato virtuale del festival continuerà a offrire la programmazione che i partecipanti si aspettano. "Riconosciamo anche che il networking è una parte importante del Festival", ha scritto Pollack, "e offriremo molte opportunità ai partecipanti di connettersi con finanziatori, venditori e, naturalmente, tra loro".Leggi altro... Leggi su eurogamer La Gamescom 2020 si terrà in forma di evento digitale

Fortnite : Epic Games prolunga la Stagione 2 fino al 4 Giugno 2020

Valorant arriverà anche su altre piattaforme? La risposta di Riot Games (Di giovedì 16 aprile 2020) Il festival annualeforche riconosce lo sviluppo di giochi empatici, educativi e mirati a cause sociali si sposterà online quest'estate, alla luce della pandemia globale di COVID-19 che ha rinviato indefinitamente quasi tutti i grandi eventi dedicati al gaming.Inoltre, l'sarà gratuito per tutti i partecipanti, ha dichiarato Susanna Pollack, presidente difor, in un annuncio ufficiale.Il formato virtuale del festival continuerà a offrire lazione che i partecipanti si aspettano. "Riconosciamo anche che il networking è una parte importante del Festival", ha scritto Pollack, "e offriremo molte opportunità ai partecipanti di connettersi con finanziatori, venditori e, naturalmente, tra loro".Leggi altro...

GamesnDinosaurs : Game Console in Mini Size - cdkeyscom_it : Dai un'occhiata all'offerta del giorno ?? Need for Speed: Heat PC (English Only) ??? - ViolaNicolucci : Nella task force x la ripartenza 1 #gamedesigner ci sarebbe stato bene. Nel resto del mondo collaborano con profess… - realbeezygamer : Matte Phone Case for Lenovo #gaming #games #fortnite #beezygame #epicgames -

Ultime Notizie dalla rete : Games for Games for Change 2020 diventa un evento digitale e rimane in programma per luglio Eurogamer.it Games for Change 2020 diventa un evento digitale e rimane in programma per luglio

Il festival annuale Games for Change che riconosce lo sviluppo di giochi empatici, educativi e mirati a cause sociali si sposterà online quest'estate, alla luce della pandemia globale di COVID-19 che ...

Game of Thrones: 5 pregi e 5 difetti dell'ultima stagione

L'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones è stata un evento storico nel panorama seriale televisivo. La serie tratta da Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin ha ...

Il festival annuale Games for Change che riconosce lo sviluppo di giochi empatici, educativi e mirati a cause sociali si sposterà online quest'estate, alla luce della pandemia globale di COVID-19 che ...L'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones è stata un evento storico nel panorama seriale televisivo. La serie tratta da Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin ha ...