Francesco Totti e Fabio Cannavaro: “Buffon? Lo faranno smettere”, tifosi furiosi (Di giovedì 16 aprile 2020) Non solo Influencer, conduttori o attori intrattengono attualmente i milioni di followers su Instagram. Nella piacevole folla mediatica mossa dall’insolita routine da quarantena, ci sono anche loro. Francesco Totti e Fabio Cannavaro hanno regalato ai tifosi e non, un momento di sana spensieratezza, durante una diretta doppia sul loro profilo Instagram. L’ex campione della Roma è ormai diventato un professionista in campo social. Molto presente con le sue stories, nelle ultime ore è stato addirittura “ospite” nella diretta organizzata dall’ex compagno di Nazionale, Fabio Cannavaro. Durante la loro seguitissima chiacchierata, non hanno potuto non ricordare ed emozionare il loro pubblico con i frammenti di una vittoria che risale al 2006; quando l’Italia diventò campione del mondo. Un ricordo condiviso da entrambi con la speranza che ... Leggi su velvetgossip Francesco Totti e Fabio Cannavaro esilarante diretta su Instagram : la battuta su Buffon

Francesco Totti procuratore di Lorenzo Insigne : tra ironia e possibili scenari

