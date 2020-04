Fase 2, un ‘semaforo’ per riaprire negozi in sicurezza (Di giovedì 16 aprile 2020) (Adnkronos) – La prossima riapertura delle attività commerciali pone grandi interrogativi sulla sicurezza sia di chi lavora sia di chi ricomincerà a frequentare gli spazi pubblici: come sarà possibile evitare gli assembramenti? Come gestire al meglio i flussi e rendere evidenti le azioni che si possono compiere nello spazio?Una soluzione semplice, facilmente implementabile e comprensibile da tutti potrebbe essere il semaforo comportamentale. Si chiama ‘Safety Pois” ed è stato brevettato da un’azienda italiana. è una segnaletica visiva a pavimento che indica in modo automatico ed efficace i flussi dinamici che le persone possono seguire per mantenere la distanza di sicurezza da fermi e in movimento. La regola è una sola: ogni pois può essere occupato soltanto da una persona alla volta.Di fatto si tratta di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 aprile 2020) (Adnkronos) – La prossima riapertura delle attività commerciali pone grandi interrogativi sullasia di chi lavora sia di chi ricomincerà a frequentare gli spazi pubblici: come sarà possibile evitare gli assembramenti? Come gestire al meglio i flussi e rendere evidenti le azioni che si possono compiere nello spazio?Una soluzione semplice, facilmente implementabile e comprensibile da tutti potrebbe essere il semaforo comportamentale. Si chiama ‘Safety Pois” ed è stato brevettato da un’azienda italiana. è una segnaletica visiva a pavimento che indica in modo automatico ed efficace i flussi dinamici che le persone possono seguire per mantenere la distanza dida fermi e in movimento. La regola è una sola: ogni pois può essere occupato soltanto da una persona alla volta.Di fatto si tratta di un ...

TV7Benevento : Fase 2, un 'semaforo' per riaprire negozi in sicurezza... - Agimegitalia : #Fase2-3 Comitato Governo, #riapertura #attività: ecco l’#INFOGRAFICA completa con il “semaforo” con le classi di… - cittAgora : #salarossaTo Lapietra risp a @claudiolub Lubatti su fermata U.Sovietica/Vigliani: dopo fase di sperimentazione deci… - ONTUSCIA : RT @redontuscia: Coronavirus. ‘FASE 2’ e riaperture: semaforo rosso per bar e locali pubblici - redontuscia : Coronavirus. ‘FASE 2’ e riaperture: semaforo rosso per bar e locali pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Fase ‘semaforo’