Ema Kovac pensa a Gennaro Lillio: “Sono in Croazia, ho tanta voglia di tornare in Italia” (Di giovedì 16 aprile 2020) Pechino Express è finito da pochi giorni ma sul web si parla molto dei protagonisti. Gennaro Lillio ed Ema Kovac si sono messi in luce durante tutto il viaggio in oriente. Anche se in squadre diverse, e quindi “rivali”, pare che tra i due sia nata una simpatia. La bella modella al termine delle registrazioni è stata a Napoli in vacanza. Proprio in quei giorni è stato deciso di estendere la zona rossa a tutta Italia. La concorrente del programma condotto da Costantino della Gherardesca ha quindi deciso di rimanere qualche settimana a casa di Gennaro Lillio. I due hanno postato spesso immagini sui social insieme: belli, sorridenti e felici. Ora Ema Kovac è tornata in Croazia per passare la Pasqua con la sua famiglia. Per tutelare la salute della famiglia si è sottoposta al tampone che fortunatamente è risultato negativo ... Leggi su kontrokultura Ema Kovac lontana da Gennaro Lillio : "Tornata in Croazia - ho fatto il tampone ed è negativo" -

Pechino Express 2020 - Ema Kovac parla di Gennaro Lillio e confessa : "Ho fatto il tampone"

Ema Kovac preoccupa i fan : “Ho fatto il tampone” (Di giovedì 16 aprile 2020) Pechino Express è finito da pochi giorni ma sul web si parla molto dei protagonisti.ed Emasi sono messi in luce durante tutto il viaggio in oriente. Anche se in squadre diverse, e quindi “rivali”, pare che tra i due sia nata una simpatia. La bella modella al termine delle registrazioni è stata a Napoli in vacanza. Proprio in quei giorni è stato deciso di estendere la zona rossa a tutta Italia. La concorrente del programma condotto da Costantino della Gherardesca ha quindi deciso di rimanere qualche settimana a casa di. I due hanno postato spesso immagini sui social insieme: belli, sorridenti e felici. Ora Emaè tornata inper passare la Pasqua con la sua famiglia. Per tutelare la salute della famiglia si è sottoposta al tampone che fortunatamente è risultato negativo ...

KontroKulturaa : Ema Kovac pensa a Gennaro Lillio: 'Sono in Croazia, ho tanta voglia di tornare in Italia' - - zazoomnews : Ema Kovac lontana da Gennaro Lillio: Tornata in Croazia ho fatto il tampone ed è negativo - - #Kovac… - zazoomblog : Pechino Express 2020 Ema Kovac parla di Gennaro Lillio e confessa: Ho fatto il tampone - #Pechino #Express #Kovac… - chiptizenerased : raga vi prego andate sul profilo di Ema Kovac a vedere i video che ha fatto con Gennaro,,,, vi,,, prego,,,, -