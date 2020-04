Colao | indicazioni per la Fase 2 Mascherine | app e test | i criteri per la riapertura

micaelaanna07 : #commissariarelalombardia @FontanaPres @GiulioGallera Scusate ma da milanese io mi fido più delle indicazioni che d… - DslLorenzo : RT @ThaiPerCaso: Mi chiedo se i Lombardi si fidano di #Fontana che vuole riaprire il 4 Maggio o se preferiscono aspettare le indicazioni de… - carlopiana : RT @ThaiPerCaso: Mi chiedo se i Lombardi si fidano di #Fontana che vuole riaprire il 4 Maggio o se preferiscono aspettare le indicazioni de… - MisterBigToto : RT @ThaiPerCaso: Mi chiedo se i Lombardi si fidano di #Fontana che vuole riaprire il 4 Maggio o se preferiscono aspettare le indicazioni de… - rinaldochiti : RT @ThaiPerCaso: Mi chiedo se i Lombardi si fidano di #Fontana che vuole riaprire il 4 Maggio o se preferiscono aspettare le indicazioni de… -

Ultime Notizie dalla rete : Colao indicazioni

«Colao non ha certo bisogno di farsi vedere in tv o di uno strapuntino da sottosegretario ... E che potrebbe restare di secondo piano anche nei prossimi giorni, quelli decisivi. Non è un mistero che ...Messe da parte le ipotesi di una riapertura per fasce d’età o di una ripresa basata sui codici “Ateco”, Vittorio Colao sta valutando quali filiere sono in grado di lavorare in sicurezza. Per questo ...