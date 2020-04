Cervinara | obbligo di mascherina per chiunque frequenti le vie comunali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nuova ordinanza per il Comune di. Da ieri fino al termine dell’emergenza sanitaria epidemiologica sarà fatto divieto di accesso e stazionamento di persone nelle piazze e divieto di assembramento in qualsiasi luogo aperto al pubblico sul territorio comunale (ad esempio: campagne, giardini, montagna). Sarà inoltre fattodi indossare le mascherine o altri sistemi di protezione individuali per la protezione della bocca e del naso, per tutte le persone fisiche che transitano nel territorio comunale, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente, nonchédi indossare guanti monouso, mascherini e/o altri sistemi di protezioni individuale equivalenti, per gli esercenti le attività commerciali aperte al pubblico. L'articolodi ...