Battipaglia, sei tamponi positivi dallo screening sulla popolazione asintomatica (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono sei i tamponi positivi emersi a Battipaglia da una campagna di screening avviato dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese ed effettuata sulla popolazione asintomatica, parte della quale dipendente comunale e operatori in servizio nelle società del Comune. La notizia che ha destato qualche preoccupazione nella popolazione è stata poi stata spiegata da un intervento del primo cittadino che ha voluto chiarire che questo è quanto si aspettavano ovvero la presenza di persone asintomatiche e positive tra la popolazione normale. “Ci stiamo preparando alla fase due e alla necessaria convivenza con persone asintomatiche che stanno bene e che in qualche modo possono comunque portare il contagio- ha dichiarato il sindaco -per questo è importante saperlo e predisporre quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono sei iemersi ada una campagna diavviato dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese ed effettuata, parte della quale dipendente comunale e operatori in servizio nelle società del Comune. La notizia che ha destato qualche preoccupazione nellaè stata poi stata spiegata da un intervento del primo cittadino che ha voluto chiarire che questo è quanto si aspettavano ovvero la presenza di persone asintomatiche e positive tra lanormale. “Ci stiamo preparando alla fase due e alla necessaria convivenza con persone asintomatiche che stanno bene e che in qualche modo possono comunque portare il contagio- ha dichiarato il sindaco -per questo è importante saperlo e predisporre quanto ...

