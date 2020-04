Scuola didattica a distanza, rientro in massa di docenti da aspettative o malattie: ennesimo schiaffo ai precari (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si fa un gran parlare in questi giorni della didattica a distanza, spesso esaltandone solo i pregi, come fosse il rimedio ad ogni «male». In realtà poco si dice delle difficoltà degli studenti che fanno fatica a collegarsi; delle famiglie dei ragazzi meno abbienti a cui di fatto si sta negando il diritto allo studio; parimenti di un altro curioso fenomeno, quello del ritorno in massa di docenti da aspettative, part time o malattie. Un «rientro» figurato quest’ultimo, se vogliamo, tenendo conto delle scuole chiuse in Italia. Qualcuno, come scrive Lorena Loiacono su ‘Leggo’, ha ribattezzato prontamente tali insegnanti i «furbetti della cattedra». Difficili chiamarli in altra maniera: si tratta di docenti che riprendendo adesso il loro posto, non solo mettono mani pure allo stipendio pieno, ma mandano a casa i ... Leggi su urbanpost Scuola - riparte la didattica a distanza : ritorno fra i banchi a settembre è l’ipotesi più probabile

Coronavirus e scuola - il ministro Azzolina : “Eravamo arretrati nella cultura digitale - la didattica a distanza non può più essere opzionale”

Ultime Notizie dalla rete : Scuola didattica Didattica a distanza: si deve rispettare il proprio orario? Possono impormi metodologie didattiche? C’è diritto a disconnesione? Le nostre FaQ Orizzonte Scuola Riaperture scuola a maggio nonostante Coronavirus. E' allarme tra favorevoli e contrari

... invita al ritorno tra i banchi di scuola solo a settembre in maniera calibrata e articolata per ordine e grado di scuola, applicando le norme di igiene e sicurezza. E non esclude l'adozione di ...

Didattica a distanza: 12% degli studenti di Catania senza i mezzi per fare scuola

La scuola prosegue con la didattica a distanza, ma il 6% degli studenti (12% a Catania) non può partecipare per mancanza di strumenti adeguati: il ministero già al lavoro per rimediare. Non sembrano ...

