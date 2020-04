Salini | “Avanti satelliti europei per tracciare contagi”

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Valentina Dardari Sono due i progetti pilota. Una volta approvati diventerebbero a tutti gli effetti capitoli di spesa del bilancio europeo L'europarlamentare italiano Massimiliano(Fi), nonché relatore del Programma spaziale Ue e vicepresidente dell'intergruppo Sky and Space del Parlamento Ue, ha proposto oggi al Parlamento europeo due progetti pilota per l'uso deinella lotta al nuovo coronavirus di cui uno, il “Migration surveillance with drones and space services”, “si concentra sul monitoraggio satellitare dei flussi migratori in aree vulnerabili. Propone di finanziare piattaforme che incrociano le mappe del sistema Copernico con osservazioni di droni dotati di telecamere agli infrarossi e sensori per rilevare la temperatura corporea. Individuando così in maniera rapida il propagarsi di un possibile virus”. ...