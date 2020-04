Ripartire in bellezza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 15 aprile DOBBIAMO CREDERE IN NOI È difficile parlare di bene essenziale quando ci si scosta dagli alimentari. Entriamo quasi nella sfera personale. Un rossetto è essenziale? «Lo è, a modo suo», dice Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, associazione di rappresentanza dell’industria cosmetica. «La bellezza spazia dall’igiene a gesti di gratificazione psicologica come lo stendere un velo di rossetto per tenere alto l’umore. In questo periodo, molti imprenditori stanno donando agli operatori sanitari igienizzanti, ma anche creme emollienti per alleviare le escoriazioni da mascherina. Donano quindi protezione e carezze». In attesa di tempi migliori, il comparto chiede un sostegno forte da parte dello Stato: «Abbiamo bisogno di una poderosa campagna di advocacy per sostenere il made in Italy in ogni sua forma, dal food alla moda, dal design alla bellezza, un’eccellenza silenziosa fatta di piccole e medie imprese e che incide per 12 miliardi di euro sul Pil nazionale per il 43% proveniente dall’export e che a livello occupazionale impiega 27 mila persone coinvolte direttamente nella produzione, e più di 200 mila nei settori correlati». r.f. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 15 aprile DOBBIAMO CREDERE IN NOI È difficile parlare di bene essenziale quando ci si scosta dagli alimentari. Entriamo quasi nella sfera personale. Un rossetto è essenziale? «Lo è, a modo suo», dice Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, associazione di rappresentanza dell’industria cosmetica. «La bellezza spazia dall’igiene a gesti di gratificazione psicologica come lo stendere un velo di rossetto per tenere alto l’umore. In questo periodo, molti imprenditori stanno donando agli operatori sanitari igienizzanti, ma anche creme emollienti per alleviare le escoriazioni da mascherina. Donano quindi protezione e carezze». In attesa di tempi migliori, il comparto chiede un sostegno forte da parte dello Stato: «Abbiamo bisogno di una poderosa campagna di advocacy per sostenere il made in Italy in ogni sua forma, dal food alla moda, dal design alla bellezza, un’eccellenza silenziosa fatta di piccole e medie imprese e che incide per 12 miliardi di euro sul Pil nazionale per il 43% proveniente dall’export e che a livello occupazionale impiega 27 mila persone coinvolte direttamente nella produzione, e più di 200 mila nei settori correlati». r.f.

Parla tutto d’un fiato Dario Cavargini, proprietario dei saloni Lamù Consulenti di Bellezza di Roma. Ma pensa già a come ripartire. «Sto cercando di capire come recuperare liquidità per l’azienda. In ...

Ansia: rimedi naturali per gestirla secondo gli esperti

“È un prodotto che aumenta la calma interiore e la vitalità femminile grazie alle infinite proprietà della polvere di perla, che è stata per secoli il segreto di bellezza delle donne del mondo antico" ...

Parla tutto d'un fiato Dario Cavargini, proprietario dei saloni Lamù Consulenti di Bellezza di Roma. Ma pensa già a come ripartire. «Sto cercando di capire come recuperare liquidità per l'azienda. In ...

"È un prodotto che aumenta la calma interiore e la vitalità femminile grazie alle infinite proprietà della polvere di perla, che è stata per secoli il segreto di bellezza delle donne del mondo antico" ...