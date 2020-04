"Mobilitiamo oltre 3 mila miliardi, ripartenza in Ue sia graduale e coordinata" (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Commissione europea raccomanda “un approccio graduale per l’uscita dal lockdown, bisogna vedere qual è l’andamento del virus prima di sciogliere le misure restrittive”. Step by step, passo dopo passo: lo ha ripetuto più volte la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, illustrando le linee guida dell’esecutivo europeo sulla exit strategy dalle misure restrittive adottate per arginare la pandemia. Quanto ai fondi per rispondere alla crisi, la presidente della Commissione ha ricordato che “a oggi più di 3 mila miliardi di euro sono stati mobilitati nella Ue per combattere la crisi economica” legata al coronavirus, ma “arriveranno altre misure”. Von der Leyen ha ricordato le misure decise dalle istituzioni europee, dalla flessibilità dei fondi Ue all’intervento della Bei. La ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Commissione europea raccomanda “un approccioper l’uscita dal lockdown, bisogna vedere qual è l’andamento del virus prima di sciogliere le misure restrittive”. Step by step, passo dopo passo: lo ha ripetuto più volte la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, illustrando le linee guida dell’esecutivo europeo sulla exit strategy dalle misure restrittive adottate per arginare la pandemia. Quanto ai fondi per rispondere alla crisi, la presidente della Commissione ha ricordato che “a oggi più di 3di euro sono stati mobilitati nella Ue per combattere la crisi economica” legata al coronavirus, ma “arriveranno altre misure”. Von der Leyen ha ricordato le misure decise dalle istituzioni europee, dalla flessibilità dei fondi Ue all’intervento della Bei. La ...

Il governo approva il Decreto Liquidità: 400 miliardi di prestiti per le imprese

Oltre al decreto Scuola, il Consiglio dei ministri oggi ha approvato anche il decreto ... Con questo decreto e con il Cura Italia noi mobilitiamo 750 miliardi di euro: è un intervento molto importante ...

