La GDF sequestra mascherine illegali con i loghi delle squadre di Serie A (Di mercoledì 15 aprile 2020) Continuano senza sosta i controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma in attuazione del piano messo in atto per contrastare i comportamenti illegali che sfruttano l’emergenza sanitaria determinata dal “Covid-19” per trarne profitto. Oltre 130 mila mascherine protettive monouso non conformi alla normativa comunitaria e nazionale sono state scovate dai Finanzieri del … L'articolo La GDF sequestra mascherine illegali con i loghi delle squadre di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Coronavirus - la Gdf sequestra mole di documenti al Trivulzio

Coronavirus : Gdf sequestra a Monza 4mila falsi farmaci ‘antiCovid’

Controlli GdF anti Coronavirus : sequestrati oltre 6000 igienizzanti (VIDEO) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Continuano senza sosta i controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma in attuazione del piano messo in atto per contrastare i comportamentiche sfruttano l’emergenza sanitaria determinata dal “Covid-19” per trarne profitto. Oltre 130 milaprotettive monouso non conformi alla normativa comunitaria e nazionale sono state scovate dai Finanzieri del … L'articolo La GDFcon idiA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GDF : Emergenza #COVID19: #GDF #Roma sequestra oltre 140 mila mascherine non sicure, alcune delle quali con riprodotto… - GDF : Emergenza #COVID19. #GDF Palermo sequestra capannone utilizzato per la vendita #abusiva all'ingrosso di prodotti or… - GDF : Emergenza #COVID19. #GDF Monza sequestra oltre 20mila #mascherine protettive e 4mila #farmaci cinesi proposti alla… - rmirabelli1 : RT @GDF: Emergenza #COVID19: #GDF #Roma sequestra oltre 140 mila mascherine non sicure, alcune delle quali con riprodotto #logocontraffatto… - marco_stolfi : RT @GDF: Emergenza #COVID19: #GDF #Roma sequestra oltre 140 mila mascherine non sicure, alcune delle quali con riprodotto #logocontraffatto… -

Ultime Notizie dalla rete : GDF sequestra Pio Albergo Trivulzio, gdf sequestra referti ultimi quattro mesi TGCOM Coronavirus, a Roma la GdF sequestra oltre 140 mila dpi non sicuri

(askanews) - Anche a Roma continuano i controlli della Guardia di Finanza in attuazione del piano messo in atto per contrastare i comportamenti illegali che sfruttano l'emergenza sanitaria determinata ...

Coronavirus in Italia, ultime notizie. App e uscite scaglionate per fasce d’età: prende vita la fase 2

Tra i pochi paesi che chiuderanno l’anno in positivo c’è la Cina, da cui è partita l’epidemia, con un +1,2 per cento. Pio Albergo Trivulzio, Gdf sequestra cartelle cliniche. La Guardia di Finanza di ...

(askanews) - Anche a Roma continuano i controlli della Guardia di Finanza in attuazione del piano messo in atto per contrastare i comportamenti illegali che sfruttano l'emergenza sanitaria determinata ...Tra i pochi paesi che chiuderanno l’anno in positivo c’è la Cina, da cui è partita l’epidemia, con un +1,2 per cento. Pio Albergo Trivulzio, Gdf sequestra cartelle cliniche. La Guardia di Finanza di ...