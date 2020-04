Il sondaggione | fiducia in Conte + 15% | presidenti di regione in crescita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’81% dei cittadini italiani giudica in maniera positiva la scelta del Governo di prolungare sino al 3 maggio le misure dinimento anti coronavirus, mentre solo il 16%, avrebbe sospeso le attuali regole in vigore, optando per una ripartenza immediata. Il dato, come riporta l’agenzia Dire, emerge dal sondaggio condotto per “Otto e Mezzo” (La7) dall’Istituto Demopolis. Entrando nel dettaglio, il blocco degli spostamenti da un Comune all’altro convince quasi 9 cittadini su 10; l’80% riconosce la necessità delle limitazioni alle uscite da casa. Il 75% condivide la proroga alla chiusura di molte attività produttive e commerciali non essenziali, nella convinzione che, senza una adeguata riorganizzazione, i rischi di ripresa del contagio restino alti. In questo frangente di emergenza, delle polemiche ...