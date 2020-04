Il post no-vax del vicesindaco leghista (che se ne intende anche di 5G) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Michele Ghiglianovich è vicesindaco di Aviano in provincia di Pordenone e aderisce alla Lega oltre a essere un fan di Matteo Salvini. Ma Ghiglianovic è anche un esperto di vaccini. Lo si capisce dal fatto che sul suo profilo facebook condivide post che invitano a non fare il vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 perché “metteranno di tutto dentro per farci diventare degli zombie. Il vicesindaco, oltre a essere un evidente esperto di vaccini, è anche un esperto di 5G visto che posta contenuti da Youtube in cui viene definito “killer invisibile”. Peccato che tutta la sua competenza non venga in alcun modo compresa nella sua regione. “Prendiamo le distanze dalla posizione del vicesindaco di Aviano, Michele Ghiglianovich, e invitiamo tutto il mondo politico regionale a fare lo stesso: dobbiamo essere uniti, al di là ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Michele Ghiglianovich èdi Aviano in provincia di Pordenone e aderisce alla Lega oltre a essere un fan di Matteo Salvini. Ma Ghiglianovic èun esperto di vaccini. Lo si capisce dal fatto che sul suo profilo facebook condivideche invitano a non fare il vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 perché “metteranno di tutto dentro per farci diventare degli zombie. Il, oltre a essere un evidente esperto di vaccini, èun esperto di 5G visto chea contenuti da Youtube in cui viene definito “killer invisibile”. Peccato che tutta la sua competenza non venga in alcun modo compresa nella sua regione. “Prendiamo le distanze dalla posizione deldi Aviano, Michele Ghiglianovich, e invitiamo tutto il mondo politico regionale a fare lo stesso: dobbiamo essere uniti, al di là ...

Ma Ghiglianovic è anche un esperto di vaccini. Lo si capisce dal fatto che sul suo profilo facebook condivide post che invitano a non fare il vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 perché ...

