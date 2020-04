Il calcio studia come ripartire. Possibile via a scaglioni: prima la A, poi la B e la C (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il calcio riparte a scaglioni? Possibile via prima per la A. Poi la Serie B e la C. ROMA – Il calcio riparte a scaglioni? E’ questa l’ultima idea nata dopo l’incontro tra la Figc e i medici. La commissione tecnico-scientifica ha consigliato al presidente Gravina un ritorno in campo step by step. La prima a ricominciare dovrebbe essere la Serie A con il campionato cadetto e quello della C pronti a riprendere dopo. E’ un’ipotesi al vaglio della Federazione anche se ancora non si hanno certezze. Nelle prossime settimane serviranno altri incorsi con i medici e il Governo per programmare una ripartenza nella massima sicurezza e senza rischi per giocatori e addetti ai lavori. Molte squadre per il no La Figc guarda alla ripartenza ma la Lega Serie A è divisa. Sono diverse le squadre che hanno detto la propria contrarietà a tornare ... Leggi su newsmondo Coronavirus - il calcio italiano studia la ripartenza : ecco come saranno effettuati i controlli

La Federcalcio studia la ripresa : allenamenti e ritiri superblindati

Coronavirus - la Fifa studia un piano Marshall da 2 - 5 miliardi : “Aiuti finanziari per salvare il calcio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilriparte aviaper la A. Poi la Serie B e la C. ROMA – Ilriparte a? E’ questa l’ultima idea nata dopo l’incontro tra la Figc e i medici. La commissione tecnico-scientifica ha consigliato al presidente Gravina un ritorno in campo step by step. Laa ricominciare dovrebbe essere la Serie A con il campionato cadetto e quello della C pronti a riprendere dopo. E’ un’ipotesi al vaglio della Federazione anche se ancora non si hanno certezze. Nelle prossime settimane serviranno altri incorsi con i medici e il Governo per programmare una ripartenza nella massima sicurezza e senza rischi per giocatori e addetti ai lavori. Molte squadre per il no La Figc guarda alla ripartenza ma la Lega Serie A è divisa. Sono diverse le squadre che hanno detto la propria contrarietà a tornare ...

milannewsmondo : Il calcio studia come ripartire. Possibile via a scaglioni: prima la A, poi la B e la C - GoalItalia : L'idea di Gravina: prima la Serie A, poi B e C ???? Si studia una ripartenza a scaglioni ?? - sportli26181512 : Medici al lavoro per far ripartire la serie A. La prossima settimana arriva il protocollo: Medici al lavoro per far… - sportli26181512 : Serie A, le news sulla ripresa dei campionati: oggi 2 riunioni importati: l calcio italiano studia il modo per ripa… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 MondoPrimavera – Ceparano, il play del Napoli che sogna il San Paolo e… -