I prossimi appuntamenti di #iosuonodacasa

(Di mercoledì 15 aprile 2020)continua anche ad aprile. Il progetto, ideato da Rockol, è sostenuto anche da OM-OptiMagazine e da più di un mese propone live da casa di artisti e musicisti italiani, collegati in diretta sui social con i fan per tenersi compagnia durante il lockdown da Coronavirus. Qui sotto il calendario deidi, che sostiene l'ospedale Niguarda di Milano nell'allestimento di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva. Sei un artista e vuoi suonare da casa aderendo all’iniziativa? LEGGI QUI LE LINEE GUIDA. SCOPRI TUTTO SUdi15 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros 16 aprile, ore 14.30: Erica Taci https://m.facebook.com/musicerica/ 16 aprile, ore 18.30: Diana ...

cdotoscana : Cdo Toscana NEWS - Prossimi appuntamenti (Sof(t)a' Skills -adempimenti privacy, Cdo Informatica, Sof(t)a' Skills -… - JKandim : RT @vita_valery: Dissacrazione e distruzione totale dei testi Sac*** in diretta Stream com Valery Vita Guarda tutte le repliche GRATIS so… - GrisoliMatteo : Abbonatevi su - GrisoliMatteo : Abbonatevi su - GrisoliMatteo : Abbonatevi su -

Ultime Notizie dalla rete : prossimi appuntamenti

OptiMagazine

Il presidente francese in un discorso televisivo alla nazione ha annunciato restrizioni agli eventi pubblici fino alla metà del mese di luglio per cui la gara del Castellet è destinata a essere quanto ...Apprezzamento per il lavoro che il ministro Dario Franceschini e il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi stanno mettendo in campo per intervenire tempestivamente sul prossimo decreto di aprile è stato ...