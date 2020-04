Figc, tutto in 3 mosse: ritiri chiusi, screening degli atleti e ripartenza prima in Serie A e poi in B e C (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l’obiettivo di completare la stagione interrotta dall’emergenza Coronavirus. Uno dei primi passi era la riunione tra i vertici federali e gli esperti nominati dal governo, il comitato tecnico scientifico, sulla ripresa degli allenamenti. Nel corso della video-conferenza si sono tracciate le linee guida del protocollo sanitario di garanzia per la ripresa degli allenamenti finalizzati alla ripartenza dei campionati professionistici. Il Presidente federale Gabriele Gravina ha ribadito a tutti i componenti l’obiettivo della Figc: “Per far ripartire il calcio in sicurezza è fondamentale in questa fase mettere a punto le migliori procedure possibili per riprendere l’attività quando ripartirà tutto il Paese. Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare ... Leggi su calcioweb.eu Taglio stipendi/ Figc - Gravina : "Juventus un esempio per tutto il sistema"

Gazzetta : la Figc vuole fermare tutto - la Lega nicchia - Associalciatori pronta allo sciopero

