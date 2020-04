Ema Kovac preoccupa i fan | “Ho fatto il tampone”

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articolo Emai fan: “Hoil tampone” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emacon la sua recente rivelazionemolto i fan, la modella ha ammesso di essersi sottoposta al test per il Coronavirus: come sta? Emaprima della chiusura dell’Italia a causa del Coronavirus è rimasta bloccata a Napoli, per la precisione a casa di Gennaro Lillio, suo compagno d’avventura a Pechino Express 2020. In …