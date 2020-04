Coronavirus | Rai 3 a Cervino | comune immune da contagi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) –, uno dei pochissimi comuni che non registra casi di Covid 19, sotto i riflettori di Rai 3. Il sindaco Gennaro Piscitelli è stato intervistato da Geo Nocchetti per l’edizione delle ore 14 di TG 3 Campania, condotto da Antonella Frachiolla. Esperienza, attenzione e prevenzione alla base di un risultato che vede ilsuessolanoda. Geo Nocchetti ha chiesto al primo cittadino diquanto avesse pesato la sua esperienza di operatore sanitario rispetto all’emergenza da Covid 19. “Certamente ha influito parecchio, soprattutto dopo aver visto le immagini che arrivavano da Codogno. Abbiamo iniziato immediatamente una campagna di prevenzione effettuata porta a porta e messo in campo misure di prevenzione – la risposta di Piscitelli che ha raccontato anche momenti di paura ...

