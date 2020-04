Coronavirus: Lombardia, ‘ospedale Fiera sarà presidio contro sovraffollamenti’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – L’ospedale Fiera di Milano sarà il presidio “assicurazione” della fine del lockdown. Lo rende noto Regione Lombardia che ha preparato un piano per il dopo 4 maggio. “Facendo tesoro della prima fase della pandemia, l’ospedale straordinario alla Fiera di Milano, che è costato zero euro pubblici – puntualizza – diventerà il presidio che veglierà sulla salute dei lombardi come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento delle altre strutture regionali”, spiega una nota della Regione. L'articolo Coronavirus: Lombardia, ‘ospedale Fiera sarà presidio contro sovraffollamenti’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - ritorno alla normalità : ecco il piano della Lombardia

Coronavirus : in piano Lombardia anche bonus 80 mln a sanitari

