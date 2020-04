Coronavirus | i numeri in chiaro Pregliasco | «C’è ancora una circolazione in comunità del

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieI dati pubblicati dalla Protezione civile il 15 aprile dicono che in Italia, attualmente, ci sono stati 165.155 casi di positività al: 38.092 guariti, 105.418infetti e 21.645 morti. Se nella giornata di ieri si erano registrati 2.972 nuovi casi positivi, oggi il numero è sceso a 2.667. «Tutto sommato i dati sono positivi. L’aspetto che noto con più piacere è la riduzione consistente, che si ripete da 10 giorni in tutta Italia, del numero di terapie intensive. Questo spiega che l’azione di distanziamento sociale sta funzionando», spiega Fabrizio, epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano. «In lieve tendenza di decremento i contagi. I casi di decesso, ugualmente, sono in calo. Ma per quanto ...