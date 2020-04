Coronavirus, Conte: “Mes è inadeguato, sfidiamo l’Europa” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, Conte ha fatto un lungo post sul MES e sul problema che l’Italia sta vivendo in questo momento come danni collaterali del virus cinese. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dell’Italia, ha da poco scritto un lunghissimo post sul proprio profilo ufficiale. Il politico italiano ha parlato del momento delicato che si trova a vivere … L'articolo Coronavirus, Conte: “Mes è inadeguato, sfidiamo l’Europa” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 **Coronavirus : Conte chiama Bonafede e Franceschini - tregua su Mes**

Coronavirus : Bonafede - ‘da M5S piena fiducia in Conte’

Coronavirus : Franceschini - ‘da Conte posizioni ragionevoli e condivisibili’ (Di mercoledì 15 aprile 2020)ha fatto un lungo post sul MES e sul problema che l’Italia sta vivendo in questo momento come danni collaterali del virus cinese. Giuseppe, Presidente del Consiglio dell’Italia, ha da poco scritto un lunghissimo post sul proprio profilo ufficiale. Il politico italiano ha parlato del momento delicato che si trova a vivere … L'articolo: “Mes èl’Europa” proviene da www.inews24.it.

NicolaPorro : La replica di #Mentana alla conferenza stampa di #Conte. Sì alla riapertura ma per fasce d'età. Ci voleva il… - Linkiesta : Non abbiamo ancora un piano nazionale per i tamponi. Non abbiamo un’applicazione di tracciamento dei positivi. Non… - repubblica : Mentana replica a Conte: ''Io non censuro ma tv non è una buca delle lettere'' - Alexct9 : RT @massimogara: Fatto il test come consigliato da non mi ricordo su tw (mi scuso!). Ho provato a comprare un Bimby nuovo x mia moglie con… - barbara22950854 : RT @Franztrane: La spiegazione, Costituzione alla mano, della #Dittatura oggi in Italia. Impressionante. -