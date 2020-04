Chiara Nasti al centro delle polemiche per un post: “Ogni donna ha bisogno di un asino che paghi” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Chiara Nasti si trova nuovamente al centro delle polemiche sui social. La pietra dello scandalo, al momento, sembra essere un post su Instagram, sotto il quale la ragazza ha messo una didascalia che nessuno sembra aver apprezzato. Così è scritto sotto alla foto in questione: “Ogni donna ha bisogno di un asino che paghi”. Chiara Nasti è solita attirare su di sé diverse polemiche. Questa volta, le critiche si sono scaricate dopo un post su Instagram della ragazza, nel quale si vede lei seduta in una macchina di lusso. Non avrebbe fatto grande scalpore se fosse stato solo per la foto, ma è stata la didascalia sotto la foto ad accendere gli utenti del social. View this post on Instagram Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua ... Leggi su bigodino Chiara Nasti nell’auto di lusso : “Ogni donna ha bisogno di un asino che paghi” - è polemica sul web

Chiara Nasti nella bufera per ciò che ha scritto su Instagram (e sì - lo ha scritto davvero)

Chiara Nasti su Ig : “Nella vita serve un asino che paghi per ogni cosa : mio padre” (Di mercoledì 15 aprile 2020)si trova nuovamente alsui social. La pietra dello scandalo, al momento, sembra essere unsu Instagram, sotto il quale la ragazza ha messo una didascalia che nessuno sembra aver apprezzato. Così è scritto sotto alla foto in questione: “Ognihadi unche paghi”.è solita attirare su di sé diverse. Questa volta, le critiche si sono scaricate dopo unsu Instagram della ragazza, nel quale si vede lei seduta in una macchina di lusso. Non avrebbe fatto grande scalpore se fosse stato solo per la foto, ma è stata la didascalia sotto la foto ad accendere gli utenti del social. View thison Instagram Ognidovrebbe avere quattro animali nella sua ...

RutaRutaRicky : @Radio105 Mah, Chiara Nasti...falla qualcosa di serio nella tua vita! - Radio105 : Che ne pensate??? #ChiaraNasti #Instagram #15aprile #Radio105 - GPeppe34N : RT @_DAGOSPIA_: NASTI NON FOSTE...-'OGNI DONNA DEVE AVERE UN ASINO CHE PAGHI OGNI COSA'-SCOPPIA LA BUFERA - demarialuca : RT @_DAGOSPIA_: NASTI NON FOSTE...-'OGNI DONNA DEVE AVERE UN ASINO CHE PAGHI OGNI COSA'-SCOPPIA LA BUFERA - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: NASTI NON FOSTE...-'OGNI DONNA DEVE AVERE UN ASINO CHE PAGHI OGNI COSA'-SCOPPIA LA BUFERA -