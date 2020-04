Celli | Giunta Raggi deve lavorare su bonus affitti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “Domani sara’ trascorsa una settimana da quando la Regione Lazio ha messo a disposizione dei Comuni i fondi per il sostegno all’affitto. Una parte dei fondi riconosciuti dalla Regione Lazio a Roma Capitale sono per potenziare il bando gia’ avviato dal Comune e un’altra per attivarne uno nuovo. Ma sono entrambi fermi. Quanto tempo ancora devono aspettare i romani per utilizzare questi fondi? Invece di lettere e polemiche con la Regione la Sindaca avrebbe dovuto concentrarsi per velocizzare la macchina amministrativa e rendere subito disponbili quei fondi a disposizione per aiutare tante famiglie ora in difficolta’”. Cosi’ la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana, una nota.