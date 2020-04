Borsa Milano in rosso con le altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Tele) – Seduta difficile per Piazza Affari e le, che si confermano sotto èpressione, in rispsta alle preoccupazioni per l’economia mondiale ed alle indicazioni che arrivano da Oltreoceano. I Future USA anticipano una partenza difficile per Wall Street, mentre le banche USA annunciano importanti riduzioni dell’utile (oggi la volta di Bank of America). Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,71%. Crolla il petrolio WTI (-2,64%) a 19,58 dollari per barile dopo le pessimistiche stime dell’AIE. Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +235 punti base, con un deciso aumento di 21 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,90%. Tra i listini europei sensibili perdite per Francoforte, in calo del 2,22%, in apnea Londra, che ...