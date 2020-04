Benedetta Rossi attaccata sui social oggi parla Marco il marito (Di mercoledì 15 aprile 2020) Proprio ieri abbiamo parlato di Benedetta Rossi, la Food Blogger che sta spopolando nel web con la sua rubrica “Fatto in casa da Benedetta”, e di come sia stata attaccata su Twitter da un cosiddetto hater. Benedetta ovviamente non è rimasta inerme, anzi ha avuto la risposta pronta e per le rime. oggi la blogger stessa, insieme a suo marito Marco, ci ha dato più informazioni sull’accaduto attraverso una serie di Instagram Stories. Ma ripercorriamo i fatti di ieri. Un utente di Twitter si è scagliato contro Benedetta Rossi con parole molto offensive come: “Cessa, schifosa e orrenda“. Benedetta ha risposto senza risparmiarsi: “Il cre***o sei tu“. Questa reazione ha trovato anche molte critiche sul web. La coppia allora racconta l’accaduto per filo e per segno, e Marco confessa: “Sono stato io a scrivere il Twitter, ... Leggi su bigodino Benedetta Rossi dopo gli insulti social perdona l’hater

