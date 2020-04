Anche Apple rende disponibili i dati sulla mobilità degli utenti | ecco come vederli

UnoTipoMe : @Maury39306302 @13RomamoR @fuoripostoluogo L’Italia è il paese che ha rispettato di più la quarantena. - Notiziedi_it : Coronavirus: dopo Google-FB, anche da Apple dati sulla mobilità attraverso le mappe - AlcorTr : @federiko87 @floo1989 Apple fa pagare i suoi prodotti anche perché li supporta per 5-6 anni sia lato hardware che s… - iviaggidispeedy : Coronavirus: dopo Google-FB, anche da Apple dati mobilità - lucatelese : @gaetano_rizza C’è anche in Apple, se vuoi. Se hai la odierna di essere in una regione civile lo troverai cartaceo -

Anche Apple Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anche Apple