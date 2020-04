Westworld 3×05 è intrattenimento puro | ma restano le inquietudini sul valore del libero

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) In una stagione spudoratamente ambiziosa,3x05 emerge per le altissime aspettative poste e – difficile negarlo – creativamente raggiunte. Anzitutto Genre mostra un chiaro rovesciamento di prospettive rispetto alle prime due stagioni della serie. Se all'inizio sono gli host del parco a essere intrappolati in un loop di azioni predeterminate e – almeno apparentemente – immutabili, ora è una di essi, Dolores, a svelare una volta per tutte come siano gli umani a vivere secondo meccanismi strettamente predeterminati. Alla luce degli eventi narrati in3x05, il lavoro di promozione svolto prima del debutto della serie – dai primi teaser al lancio del sito della Incite Inc. al misterioso evento interattivo di Los Angeles – si rivela più utile che mai. La centralità della raccolta dei dati, l'apparizione di Liam ...