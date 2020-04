Vulcani e Meteo si influenzano reciprocamente | dalle nuvole alla temperatura | fino alla

Leggi su meteoweb.eu

Le indaginirologiche rivestono una grande importanza nello studio dei, in quanto la loro attività è in grado di influenzare le condizioni atmosferiche su scale spaziali e temporali anche di ampio respiro, se questa è particolarmente intensa o prolungata nel tempo. Viceversa, le condizioni del tempo possono a loro volta avere degli effetti sul modo in cui l'attività di un vulcano si esplica, come vedremo più in là. Partiamo dal fatto che l'acqua è il principale gas emesso da un qualsiasi vulcano attivo. Il pennacchio biancastro che è spesso visibile sopra di essi è dovutocondensazione del vapore acqueo emesso ad alte temperature, dal condotto aperto nel caso dicome Stromboli, o dai campi fumarolici nel caso di sistemi come il Cono de La Fossa, nell'Isola di Vulcano, e che ...