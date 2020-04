Spesa al supermarket | 5 app per saltare la fila ed evitare gli assembramenti

Leggi su panorama

(Di martedì 14 aprile 2020) Superato l'impasse delle prime settimane, con la curva dei contagi e il numero di vittime in continua crescita giorno dopo giorno, l'Italia ha iniziato a trovare le contromisure al coronavirus. Non c'è ancora quella medica, il vaccino capace di fermare l'emergenza, ma per altri aspetti della quotidianità qualcosa si sta muovendo. Come il settore della grande distribuzione, presa alla sprovvista dall'impennata di richieste online, mentre la distanza di sicurezza e l'esigenza di riempire frigo e credenze ha prodotto per giorni file chilometriche in tutti i principali punti vendita del paese. A distanza di tempo, lo scenario si sta trasformando grazie, anche, all'arrivo di applicazioni che semplificano la vita (cioè la) a clienti e dipendenti.IndianaIndiana, l'app per sapere il tempo di attesa per l'ingresso al supermercatoLa prima contromossa ...