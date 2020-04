‘Sembra la Nannini con la diar*ea’ | la frase rivolta a Emma Marrone

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 14 aprile 2020) Laè una delle cantanti più amate del momento. Sono trascorsi 10 anni da quando ha vinto un’edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver portato a casa il montepremi, non ha fatto altro che scalare la vetta del successo. I suoi singoli hanno sempre riscosso un successo tale da collocarli in cima alle classifiche della musica italiana. Tuttavia non a tutti piace il suo modo di cantare. Qualcuno tende ad oltrepassare il limite con offese ed insulti sui social, ma lei riesce a gestire queste spiacevoli situazioni. Nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con delle esternazioni poco carine di un collega. Si tratta di un cantautore e conduttore televisivo. Critiche inaspettate Laè stata detta da Pino Scotto durante un’intervista rilasciata per i Rolling Stones. Si è scagliato contro la musica ...